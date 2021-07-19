自由亞洲電臺：“中國將被關押在沈陽收容所的50多名‘脫北者’遣返朝鮮”. July. 19, 2021 07:26. by 李恩澤 nabi@donga.com. 自由亞洲電臺16日報道說，中國政府14日將關押在遼寧省沈陽收容所的50多名“脫北者”遣返朝鮮。據悉，中國原計劃從4月份開始將這些人送回朝鮮，但由於朝鮮擔心出現新冠患者，多次拒絕送回，所以被推遲。據自由亞洲電臺透露，被遣返朝鮮的這些人在朝鮮將很難避免被處以極刑。 中國有關部門14日通過丹東邊境海關，將被關押在沈陽收容所一兩年左右的“脫北者”送往朝鮮。據報道，2輛巴士分運載“脫北者”，數十名公安從一早開始在海關周圍站崗，不讓人們拍攝遣返場面。 被遣返朝鮮的50多人中，還有朝鮮士兵和空軍飛行員出身。據悉，一名30多歲的女“脫北者”與一名中國男子結婚，生有一個12歲的兒子，還在中國賺了很多錢。一名消息人士表示：“這名女性是第二次被遣送回朝鮮，因此生死難以預料。丈夫為了救妻子曾想行賄，但行不通。”據自由亞洲電臺透露，沈陽收容所內除了當天遣返朝鮮的50多人以外，還有更多的“脫北者”。 隨著為防新冠疫情而關閉的丹東海關當天正式開通，此前滯留在朝鮮的華僑和朝鮮貿易代表部有關人員等98人也來到了中國。

한국어