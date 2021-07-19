有望成為下任德國首相的政界人士在水災現場談笑，結果“被抓現行”. July. 19, 2021 07:26. by 李恩澤 nabi@donga.com. 德國發生迄今歷史上最嚴重的洪水，死亡人數超過150人，有望成為德國下任總理的政界人士訪問受災現場時，不僅開玩笑，還談笑風生，結果受到指責，只好進行道歉。沈浸在悲痛之中的水災地區居民抨擊政界人士的“活動性”訪問“令人厭惡”。 據法新社17日報道，德國執政黨基督教民主黨黨首、北萊茵-威斯特伐倫州州長阿明•拉舍特當天訪問了洪災嚴重的埃夫特施塔特。現任總理安格拉•默克爾的任期9月結束後，她很有可能成為下一屆德國總理。 拉舍特在德國總統法蘭克•瓦爾特•施泰因邁爾進行追悼犧牲者的演說期間，與其他人站在後面，聊了20秒左右。她在說話中間還一度哈哈大笑起來。節目原封不動地轉播了這一場面，引起一片責難之聲。 《圖片報》等德國媒體批評說：“整個國家都在哭，而拉舍特卻在笑。”一名德國在野黨議員表示：“這一切對於州長來說都是玩笑嗎？她怎麽能成為下屆總理？”同基民盟組成聯合政府的社會民主黨秘書長表示：“真是無話可說。”隨著風波不斷擴大，拉舍特當天在自己的推特上發文表示：“這是不合適的，對此表示道歉。” 據悉，因從14日開始襲擊西歐的暴雨，截止到目前，在德國和比利時分別有156人和27人死亡，總人數達183人。由於數百人失去聯系或處於失蹤狀態，死亡人數可能會進一步增加。 美國《紐約時報》報道說，在德國萊茵河和阿爾河之間的小鎮金奇的一家療養院中，行動不便的12名殘疾人在此次洪水中遇難。他們住在療養院一層，15日上午因無法躲避突然上漲的洪水，在救援隊到達之前不幸身亡。在同一所療養院中另外24人逃到高層，僥幸保住了性命。療養院附近的一名居民說：“下雨之前政府沒有進行嚴重警告。事件發生後政界人士才接連訪問療養院，這種樣子令人厭惡。”

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