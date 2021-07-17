不給派遣官兵提供疫苗的無情國家. July. 17, 2021 07:49. . 韓國軍方昨天決定讓發生新冠集體感染事件的海軍青海部隊第34批人員——“文武大王”艦上的300多名船員全部回國。為此，軍方計劃緊急派遣兩架多功能空中加油運輸機（KC-330）。運輸機將有醫療團隊和負責送還“文武大王”艦的替代人員。“文武大王”艦返回國內需要1個月左右的時間，政府認為這期間有可能發生感染擴散等非常情況，因此決定不管確診與否，全部返回。 青海部隊之所以導致在海外作戰的將士全部回國的集體感染，主要是因為疏忽的防疫意識和馬虎的應對。由於事發地點是在遠洋的艦艇上，因此很難迅速應對並得到當地協助，但從最初出現疑似癥狀到通過正常檢查確診為新冠病毒感染，花費了十天多時間。這將無法避免松懈的遲緩應對的批評。有必要檢查在此次應對過程中指揮、報告體系是否存在問題。 多數軍艦人員生活在狹窄且密閉的隔斷房中，而且通風設施也相互連通，因此極易受到新冠病毒攻擊，這一事實已經在多起事例中得到確認。去年美國“西奧多•羅斯福”號航空母艦發生了1000多人被感染的事件，就在三個月前，韓國海軍登陸艦高俊峰號也出現了30多人被確診。在遠洋而非近海的海域作戰的青海部隊應該具備更高的警戒心和周密的預防對策。 但是，疏忽疫苗接種這一根本對策的軍方當局也難逃其咎。“文武大王”艦在國內接種疫苗之前的2月初出航，因此沒有一人接種疫苗。黎巴嫩東明部隊和南蘇丹韓光部隊的官兵在出國前已經接種了疫苗，或在聯合國或駐紮國的協助下在當地進行了接種。軍方表示，在遠洋作戰的青海部隊無法應急應對疫苗異常反應，也無法滿足冷藏保管標準，因此在當地進行接種比較困難。但是，國內普通官兵已經接種了疫苗，因此有必要回顧一下，是不是對外派官兵漠不關心。 外派官兵們在世界各地戴著太極徽章，執行維持和平、重建事業、醫療支援等任務。他們都被派到危險、條件惡劣的地區，為提高大韓民國的地位而孤軍奮戰。國家不能保障士兵們的傳染病安全，這種漠不關心和不負責任的態度應該讓人感到羞愧。

한국어