韓國軍方：“青海部隊接種後的副作用難以應對，不送疫苗”. July. 17, 2021 07:50. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據悉，被確診感染新冠病毒的青海部隊第34批人員（文武大王艦，4400噸級驅逐艦）最快將於周末展開“撤退行動”。韓國軍方計劃安排第34批全體官兵（300多人）下周全部回國。在海外作戰的艦艇上發生傳染病，因此中斷行動，用空軍運輸機全部回國，這是史無前例的事情。 特別是，軍方認為，除目前掌握的6名確診患者外，80多名患者和其他官兵中大部分人很有可能感染了新冠病毒。因此，越來越多的人擔心集體感染是否會成為現實。 據悉，韓國軍方最早將於18日左右派兩架空中加油機（KC-330）前往青海部隊所在的非洲地區。軍方一名消息人士表示：“如果關於飛行路線上20多個國家通過領空的協調工作進展緩慢，運輸機可能會於19日左右起飛。” 運輸機將搭乘已完成接種新冠疫苗的醫療、防疫人員和讓艦艇返回的支援兵力等150多人，同時還將大量裝載各種防疫、專業醫療設備和物品。據悉，運輸機將在起飛10多個小時後在第三國著陸一次，加油後再次起飛前往目的地。另一消息人士表示：“飛行距離較長，運輸機也裝滿了人力和裝備，因此為重新補給燃料，不得不中途著陸。要想抵達青海部隊第34批人員駐紮的當地機場，可能需要一整天時間。”據悉，運輸機內部將設置座席之間的塑料隔膜，並有身穿防護服的醫療人員隨行，隨時掌握在返回過程中確診患者和疑似患者的情況。

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