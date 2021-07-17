百年不遇的暴雨吞噬西歐. July. 17, 2021 07:51. by 金潤鍾, 金民 zozo@donga.com,kimmin@donga.com. 西歐遭遇百年不遇的暴雨，至少已有92人死亡。失蹤人數達數百人，預計死亡人數將進一步增加。 據路透社當地時間15日報道，德國、比利時、荷蘭等國降下了每小時160升（以每平方米為標準）的暴雨，河水泛濫、房屋倒塌，接連出現人員傷亡。在德國西北部的北萊茵-威斯特伐倫州和西南部的萊茵蘭-普法爾茨州等地分別有50人和31人死亡，死亡總人數達81人。比利時裏耶省等地也至少有11人死亡。 德國氣象廳預報說：“降雨量是平時的兩倍以上，最長持續了48小時。這是百年不遇的暴雨。”英國廣播公司報道說：“數百人下落不明，損失可能會進一步擴大。”路透社報道說，由於此次暴雨，1300多人失聯。 據悉，此次暴雨中14日申報失蹤的3名在德僑民目前平安無事。韓國駐德國大使館的一名有關人士表示：“暴雨導致停電後，家裏的電話和手機都無法充電，因此失去了聯系。已經確認3人躲避到安全的地方，目前還沒有僑民傷亡。” 此次暴雨是在地中海帶有暖濕空氣的低氣壓沿著德國西部移動、帶來大量降雨而引起的。德國《南德日報》報道說：“隨著地球氣溫上升，大氣中含有更多的水蒸氣，因此下了暴雨。”上月德國的平均氣溫為19攝氏度，比1961年至1990年同月的平均氣溫高出3.6度。氣溫每上升1度，水蒸氣就會增加7%，導致雨量增加。 歐盟宣布支援受災地區。美國總統拜登向訪美的德國總理默克爾就數十人死於洪水表示了慰問。

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