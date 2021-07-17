動不動就氣候異常，不安的韓半島. July. 17, 2021 07:51. by 姜恩智記者 kej09@donga.com. 全世界都因氣候異常而苦惱。連日來，北美西海岸連日來出現了創紀錄的高溫天氣。中國四川省9日開始的降雨導致超過80萬人受災。今年夏天韓半島也有可能出現類似的異常氣候嗎？ 氣象廳在例行記者會上對天氣現象的原因進行分析，預測未來天氣的預報分析官禹振圭強調表示，“幾年間在韓半島集中暴雨和酷暑的強度正愈加強烈，以前沒有出現過的天氣現象經常出現” ，“我們也不再處于異常氣候的‘安全地帶’。” 最具代表性的就是梅雨季。去年經曆了史上最長的梅雨季，但今年是時隔39年7月才開始梅雨季。另外，停滯氣團(梅雨鋒面)通常是從南部地區開始北上，但今年罕見地全國同時開始了梅雨季。 禹預報分析官解釋說：“今年，因梅雨的停滯氣團周圍雨雲聚集，降雨的地區擴大”，“這種降雨形式以前幾乎沒有過。”他還補充說：“考慮到梅雨季節結束後仍會持續集中暴雨和台風，今後比起單獨區分梅雨季節，應將夏季本身看作是‘雨期’。” 今年韓半島天氣與全球異常氣候現象有關。上月韓半島上空常有冷空氣停留，經常下陣雨。因此，梅雨鋒面的北上被推遲。其原因可以從太平洋彼岸的北美地區酷暑中找到。禹預報分析官解釋說：“韓半島所處的中緯度地區刮著偏西風”，“大氣應該從西向東流動，但大洋彼岸的美國被副熱高氣壓占據，沒有移動，因此韓半島上的冷空氣也沒有流動，只是停留在那裏。”今年梅雨鋒面在日本和中國從5月開始下起了猛烈的雨，但直到7月才登上韓半島。 隨著最近酷暑的開始，今年酷暑能否超過被稱爲“史上最惡劣”的2018年酷暑備受關注。 暴雨也是今年夏天威脅韓半島的氣象要素。從3日開始的梅雨，每小時最大降雨量達70毫米以上，一天降雨量達300毫米以上。酷暑持續的15日，全國各地也下了伴隨疾風的集中暴雨。

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