鄭義宣今年第3次訪美…“未來移動出行”事業加速. July. 17, 2021 07:52. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代汽車集團會長鄭義宣(照片)在最近4個月內三次踏上美國出差之路。這似乎是想要加速自動行駛(無人駕駛)、電動汽車等未來移動出行事業的步伐。 16日，據業界和體育界等透露，鄭會長當天上午在首爾江西區金浦國際機場乘專機前往美國出差。這是繼今年4月和6月分別訪問美國西部和東部，檢查整車銷售情況和機器人、無人駕駛事業之後的又一次出差。 據悉，鄭會長此次訪美行程一周左右，與公司內的未來移動出行研究開發(R&D)、戰略領域的高層負責人同行。預計將集中使未來移動出行事業具體化。因爲隨著海外競爭公司在美國加快無人駕駛、電動汽車等未來移動出行事業的速度，確保事業主導權的迫切性增大。在5月韓美首腦會談之前發表的美國國內電動汽車生産等74億美元(約8.46萬億韓元)規模的美國投資計劃也應盡早具體化。 另外，鄭會長還將訪問23日開幕的2020東京奧運會。24日，鄭會長將以大韓射箭協會會長的身份出現在東京夢之島公園射箭場舉行的射箭混合團體賽上，激勵國家隊。日本産業界計劃以奧運會設施爲中心展示氫氣、無人駕駛技術力量，因此，鄭會長能否親自確認當地競爭公司的技術備受關注。

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