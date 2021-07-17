隨時進出的MPC，屆時將聚集400人左右…. July. 17, 2021 07:53. by 兪載泳 elegant@donga.com. “不能出去…待久了心裏難免會不舒服….” 12日入境日本，從第二天開始在宿舍結束爲期3天的自我隔離，16日在東京奧運會設施中首次來到主新聞中心(MPC)，兩種表情共存。現在距離大會開幕還有一周時間，現場有些平靜而冷清，但預計開幕後數千名記者將隨時出入這裏。想到防疫管理、行政支援等方面可能會出現大混亂，甚至彌漫著暴風前夜的氣氛。 如果想來日本最大的國際展示場—東京禦台場Big Sight所在的MPC，必須在各大媒體宿舍酒店附近的車站乘坐東京奧組委提供的巴士，在國際廣播中心(IBC)前的媒體車站(MTM•Media Transport Mall)下車。在這裏再換乘專用巴士，再乘坐5~6分鍾就可抵達MPC。只能在狹窄的公交車上和各國記者擠在一起。 目前，對入境日本的各國運動員代表團和采訪團的防疫適用標准各不相同。與是否接種疫苗無關。韓國運動員代表團和采訪團等入境後，從第二天開始進行爲期三天的自我隔離，每天接受基因擴增(PCR)檢查。德爾塔等新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)變異毒株確診患者較多的國家的運動員代表團和采訪團將適用更嚴格的標准。特別是從阿富汗、印度、印度尼西亞、巴基斯坦、贊比亞、斯裏蘭卡、馬爾代夫、尼泊爾等地入境的相關人士，入境前7天和3天自我隔離後，一星期內每天都要進行PCR檢查。 MPC設有采訪、攝影記者們聚在一起辦公的“新聞工作室”。奧運會開始後，預計屆時將有300~400人同時在這裏工作。東京奧組委和各國國家奧委會的相關人士也出入此處。在這種情況下，人們相信的只是希望在塑料管上吐唾液，密封後提交的PCR測試檢查中沒有任何異常。 在MPC工作時，因氣喘暫時摘下口罩，喝水後趕緊把口罩戴上去。這是進退兩難的開始。

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