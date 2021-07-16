“中大獎”，旅遊平台Yanolja從孫正義基金那裏吸引到2萬億韓元投資. July. 16, 2021 07:29. by 金聖模 mo@donga.com. 國內旅行平台公司“Yanolja”引爆了從孫正義的日本軟銀集團那裏獲得2萬億韓元投資的“大獎(Jackpot)”。Yanolja將在現有的服務上加強信息技術(IT)，正式投入與全球旅行平台的競爭中。 15日，Yanolja表示，從軟銀願景基金II那裏吸引到了2萬億韓元規模的投資。這比當初市場預測的1萬億韓元多出一倍。在國內，這是繼今年4月在紐約交易所上市的Coupang從軟銀集團那裏吸引到30億美元(3.4455萬億韓元)投資之後的最大規模。 雖然沒有公開具體數據，但業界認爲，通過此次投資，Yanolja得到了“Decacorn”(企業價值10萬億韓元以上)企業的價值認可。據此推測，軟銀已經確保了Yanolja 20%左右的股份。與2019年從新加坡國富基金等那裏獲得2000億韓元以上投資時得到1萬億韓元左右的企業價值認可相比，2年內身價上漲了10倍。 Yanolja涵蓋宿舍、交通工具到休閑項目、餐廳預約，是能夠將旅行和休閑相關的一切融爲一體的平台企業。總代表李洙振于2007年創立。國內用戶達1500萬人左右。有評價稱，盡管受到新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情帶來的旅行限制，但去年銷售額和營業利潤分別達到1920億韓元和161億韓元，表現不錯。Yanolja相關人士表示：“在去年全世界的旅行企業中，(Yanolja)是幾乎唯一一家實現淨增長和營業利潤改善的企業。” 特別是，公司最近還宣布“科技全覆蓋(Tech All-in)”願景，加強技術力量。據分析，軟銀也關注了今後的成長性。Yanolja成立雲法人，開始了全球雲解決方案事業，並計劃僅今年下半年(7~12月)在研究開發(R&D)領域聘用300名以上員工。一位業界相關人士表示：“這是一種用人工智能(AI)等技術連接住宿-交通-餐廳等各種服務，試圖將遊客‘鎖定’的戰略”，“在酒店資産管理系統(PMS)領域，可以與跨國企業競爭，很有實力。” 通過此次招商引資，李總代表的“成功故事”也再次受到關注。他克服家庭困難，以汽車旅館服務員時期的經驗爲基礎建立了Yanolja，之後一直在革新旅行、休閑平台市場。Yanolja預計將在新冠疫情以後正式擴展海外事業。預計，在海外將與愛彼迎(Airbnb)、Booking.com等大型全球在線旅行平台(OTA)事業者展開競爭。以此次招商引資爲契機，Yanolja有可能像Coupang一樣在美國納斯達克上市。Yanolja以今年上市爲目標准備了首次公開募股(IPO)，但公司對具體事項保持沈默。一位業內人士表示：“我認爲，以軟銀的網絡等全球影響力爲基礎，Yanolja在美國上市的可能性很大，所以促成了此次大型投資。”

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