韓國版新政變質為向青年層撒錢的“施善”行為. July. 16, 2021 07:29. . 文在寅總統前天在“韓國版新政”宣言一周年之際發表了“韓國版新政2.0”政策。截至2025年，將投資規模從160萬億韓元增加到220萬億韓元，在“數字新政”和“綠色新政”兩個軸上又增加了“人性新政”。“人性新政”雖然包括擴充子女照顧服務等內容，但其核心是對青年層的現金補貼。 據說，政府明年將推出一種儲蓄商品，即，年收入低於2200萬韓元的青年如果每月儲蓄10萬韓元，三年內儲蓄360萬韓元，政府就會再添加360萬至1080萬韓元。對於收入在3600萬韓元以下的青年，將為其提供除利息之外還附加2%至4%儲蓄額的2年到期零存整取存款；對於收入在5000萬韓元以下的青年，將為其加入將繳納金的40%享受所得稅減免的基金。如果在服兵役期間儲蓄，還能增加三分之一，在退伍時提供大筆資金。這些項目需要每年2萬億韓元的預算，共8萬億韓元。 在培養國家未來產業、應對氣候變化的韓國版新政中加入青年對策，無論怎麽看都不自然。我們只能將其看作是安撫因房價和全租房價格暴漲而失去購房希望、飽受就業困難折磨的青年們的政策。可是在房價一夜之間飆升1億韓元的情況下，以為數十萬乃至數百萬韓元就可以贏得青年層的歡心的話，那就大錯特錯了。 任期還剩下不到10個月的政府像“釘大釘”一樣製定四年政策的做法也不妥當。這和朝野大選候選人提出的大撒現金的競選承諾相吻合，必然會使國家債務更快地增加。明年，韓國人人均國家債務將超過2000萬韓元。現在發放的資金是青年一代一生要用稅金償還的債務。持續的可能性也不高。公務員之間出現了“明年大選結束後，韓國版新政的用途也將被取消”的話。 現在政府為了青年要做的事情不是向存折裏放國家的錢。如果要安撫因暴漲的房價而受挫的青年，就應該首先放棄限製一邊倒的房地產政策，大幅增加住宅供給。進而通過劃時代的規製改革和勞動改革，激活企業聘用、創業，增加職務教育投資，當新冠疫情結束時，讓青年們能在自己想去的崗位上工作。

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