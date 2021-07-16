派遣海外的青海部隊沒有接種疫苗，確診6人. July. 16, 2021 07:29. by 軍事專門記者尹相虎、朴孝穆記者 tree624@donga.com. 今年3月被派往非洲亞丁灣海域的第34批青海部隊的“文武大王艦”（4400噸級驅逐艦）上出現了新冠病毒確診感染者。300多名船員在2月初沒有註射新冠疫苗就出航，再加上到目前為止確認的有癥狀者達80多名，追加確診患者層出不窮等集體感染的憂慮正在加大。 有批評指出，軍隊在派兵前後沒有進行疫苗接種等適當的防疫措施，對為了祖國遠行的將士們放手不管、沒有采取任何防備措施。 軍方15日表示，位於非洲附近海域的青海部隊10日發現多名感冒癥狀患者，13日對6人進行聚合酶鏈式反應（PCR）檢查，結果均為陽性。當晚，有1名幹部出現肺炎癥狀，被送往當地醫院。據悉，該幹部在第一次檢查中就被判定為陰性。青海部隊計劃將確診患者和80多名疑似患者隔離在艦艇內，並與當地公館合作，在最短時間內完成對全體船員的PCR檢測。軍方有關人士表示：“目前被移送的幹部狀態良好，有癥狀者也出現咽喉痛等輕微的感冒癥狀。” 青瓦臺發言人朴京美在書面新聞發布會上表示，總統文在寅當天上午在參謀會議上指示：“要迅速派遣空中加油機，最大限度迅速向當地投入防疫人員、醫療人員、防疫和治療設備等。”

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