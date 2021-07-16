“自助式頒獎”，東京奧運會獲獎運動員自己戴獎牌. July. 16, 2021 07:30. by 兪載泳 elegant@donga.com. 在東京奧運會上，預計人們將看不到獎牌得主們在頒獎儀式上從獎牌授予者手中接過獎牌，獎牌得主們相互握手、鼓勵等激動人心的場面。 14日，《美聯社》等媒體報道稱，入境日本的國際奧委會主席托馬斯•巴赫爲阻止新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情傳播危險，改變了獎牌頒獎方式。 也就是說，運動員將親自在自己的脖子上挂獎牌。此前，國際奧委會相關人士或各項目世界協會管理人員等將獎牌挂在運動員的脖子上。巴赫主席解釋說：“把獎牌放在托盤上，運動員必須自己抓起來挂在脖子上”，“因爲把獎牌放上去的人要佩戴消毒的手套，所以在運動員抓到獎牌之前沒有人會摸到獎牌。” 在頒獎儀式上也不允許身體接觸。巴赫主席表示：“在東京不會握手或擁抱。”在此前的頒獎儀式上，最晚被點名的金牌得主與銀牌、銅牌選手握手或擁抱後才登上冠軍領獎台。由于參加頒獎儀式的全體人員都要戴口罩，因此獎牌得主們甚至無法看到咬著獎牌擺姿勢的慶祝動作。 另外，巴赫主席還表示：“在賽場上會播放在此前的奧運會比賽中錄制的觀衆的呐喊聲，這有助于提高運動員們的競技水平。”此外，比賽結束後，運動員們還可以通過現場大屏幕與家人、朋友、粉絲俱樂部進行視頻交流。

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