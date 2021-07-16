裸體模特河英恩說：“不管年齡大小，人的身體始終美麗優雅”. July. 16, 2021 07:30. by 田彩恩記者 chan2@donga.com. “偶然間，我看到了一個胖墩墩的女裸體模特擺著姿勢。作爲模特的我，在她散發出的包容力和優雅感中，瞬間産生了想要成爲孩子去擁抱她的感覺。” 裸體模特河英恩(53歲•音)解讀人體的視線與衆不同。1988年開始做裸體模特的她，從1996年成立韓國裸體模特協會開始，一直公開自己的名字活動，是國內第一位公開裸體模特。她在最近的隨筆《我是裸體模特》中講述了自己作爲裸體模特33年的經曆。13日，記者對她進行了電話采訪。 “裸體模特是對職業的誤解很大的職業之一。因爲接近純藝術的工作一直被當作色情活動。” 她爲了打破人們對裸體模特的偏見而成立了協會。曾在貿易公司擔任經理的她，在一名攝影師的提議下開始做裸體模特。但是，由于人們對裸體模特的視線非常惡劣，直到成立協會爲止，連家人都沒有告訴。她說：“坦白事實後，父母和哥哥們都非常擔心，說家裏怎麽能隱藏這樣的事情呢。協會成立後，好幾年都沒有回過光州老家。” 雖然預想到了這種情況，但還是成立了協會，這是因爲裸體模特們在暗地裏活動，暴露在性暴力之下，而且模特費也收不到，這種情況反複出現，令人惋惜。當她表示將成立協會共同應對旗下模特的損失時，同事們歡呼雀巢。目前協會下面的所屬模特達500多人。河某說：“雖然與過去相比有所好轉，但最近裸體模特面臨著非法拍攝和傳播的新危險。” 她在惡劣的環境中堅持做裸體模特的理由是什麽呢？據說，這是因爲從自己身上獲得靈感的攝影家或畫家在誕生優秀作品的瞬間中毒了。她說：“看到完成的作品時，有時會有‘撿回一條命’的感覺。當時的驚心動魄是無法言喻的。” 裸體模特的另一個魅力是性別、年齡等方面幾乎沒有限制。雖然很容易認爲瘦長、肌肉發達的體型適合做裸體模特，但從藝術領域到人體模型等醫療保健領域需求廣泛，裸體模特的身體形態和整體性越多樣越好。 “無論胖瘦還是年紀大，人的身體始終美麗和優雅。同樣的姿勢，根據誰擺出的不同，感覺也不同。這個充滿魅力的工作，我將一直堅持到老到死。”

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