打嗝第10天，巴西總統終於住院. July. 16, 2021 07:31. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 《紐約時報》等媒體14日報道說，巴西總統博索納羅因連續10天打嗝不斷而住院，可能需要進行緊急手術。 據《紐約時報》報道，當天早上4點左右，博索納羅出現嚴重腹痛癥狀，被緊急送到巴西利亞空軍醫院，接受了各種檢查。總統室表示：“為了進一步檢查，總統已被送往聖保羅醫院，根據檢查結果，有可能進行應急手術。” 醫療人員認為，博索納羅出現這種癥狀的原因是小腸或大腸部分堵塞，食物、氣體等無法通過腸道。博索納羅在2018年大選遊說途中被不明身份者用兇器刺傷腹部，臟器受損，至今為止已經接受過多次手術。法新社透露，如果這次接受手術，這將是遇襲事件以後的第七次。據美聯社報道，嚴重的打嗝是需要動手術的腸梗阻癥狀之一，可能需要切除部分腸子。 博索納羅當天向“照片墻”上傳了脫光上半身戴上各種檢查裝備躺著的照片，並表示：“因為上次選舉遊說時的遇襲事件，我再次面臨挑戰。我會馬上回來。”他7日在接受廣播采訪時表示，讓聽眾感到不便感到很抱歉，“我已經連續5天24個小時打嗝。好像是最近牙科植牙手術後開的處方藥物引起的。” 博索納羅希望在明年大選時再次當選總統，但由於應對新冠疫情不當，支持率正在下降，敦促彈劾的示威也接連不斷。他一直認為新冠感染只是“輕微流感”，去年7月感染病毒後恢復。

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