東京太極戰士背後有便當突擊隊. July. 15, 2021 07:32. by 李元洪 bluesky@donga.com. “一天兩頓飯，每天要松400份以上的便當。” 參加東京奧運會的韓國代表團最關心的問題之一就是飲食。此次東京奧運會運動員村食堂將使用2011年發生核電站事故的福島縣地區生産的食材。據悉，福島縣引進的食物材料包括桃子、西紅柿、黃瓜、比目魚、鲣魚、虹鳟魚、蛤蜊、大米、豬肉、雞肉等。運動員村食堂的方針是，不標明這些食材的原産地。現在的情況是，選手們對飲食這塊感到很不安。 因此，韓國代表團租借了距離運動員村20分鍾車程的三星級酒店“海茵娜酒店(Henn na Hotel)”。決定利用這裏的烹饪設施自行制作便當，每天上午送到代表團。據大韓體育會透露，以參加東京奧運會的29個項目的232名運動員爲對象，對盒飯的需求進行了了解，結果顯示，奧運會期間共需要8400份以上的盒飯。每天需要供應400份以上。每個項目一天兩頓飯都支援盒飯。 將派遣1名營養師、1名檢查師、14名廚師、7名輔助人員等共23名負責供餐的人員。泡菜和醬油、大醬及海鮮幹貨、炒鳀魚、醬類等小菜大部分從韓國運來，肉類、蔬菜、海鮮等則在當地采購。肉類不是日本産，而是澳大利亞和新西蘭産，包括蔬菜和海鮮在內，福島縣生産的食材將全部避免。計劃購買放射性物質铯檢測儀，仔細調查食材之後再使用。 盒飯由米飯、湯和4、5種小菜組成。據悉，選手們最喜歡的菜肴主要是烤肉、炒裏脊、宮廷烤牛肉等肉類。大韓體育會在本屆奧運會期間，將花費17.4億韓元用于酒店租賃及食材相關費用。 韓體育會相關人士表示：“爲了在預算內均勻地支援各個項目，每個項目每天只提供兩頓飯。雖然不能只拿盒飯解決所有飲食問題，但我們會盡量提供安全的飲食。”

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