SK生物：“正在開發的新冠肺炎疫苗即將進入三期臨床試驗階段”. July. 15, 2021 07:32. by 金聖模 mo@donga.com. SK生物科學公司代表安在勇表示：“正在開發的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗即將進入三期臨床試驗階段，計劃明年初實現商用化。” 安代表在14日舉行的國際保健合作戰略在線研討會上做出了上述說明。由共同民主黨議員李相旼、國民力量議員崔炯鬥共同主辦的此次活動，政府相關人士、傳染病應對革新聯合(CEPI)代表理查德•哈切、比爾和梅琳達•蓋茨基金會對外合作總管理事喬•塞拉爾等參加了。 安代表就最近擴散的新冠病毒變異毒株表示：“如果制作好原創成品，就可以迅速應對變異毒株”，“同時正在進行相關研究。” 研討會上還討論了疫苗集散中心建設方案等。保健福祉部保健産業政策局局長李康浩表示：“啓動韓美夥伴關系專家小組等，在5月韓美首腦會談上討論的‘全球疫苗樞紐項目’正在全面展開”，“因爲目前多個國家正在擴充生産設備，(要想搶占先機)到明年上半年非常重要。”

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