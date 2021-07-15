“九戰九負”最長壽副總理洪楠基，這次要看他是否堅持信念. July. 15, 2021 07:32. . 共同民主黨13日將向全民發放災難補貼確定為黨論。昨天，該黨代表（黨首）宋永吉表示，“將同政府和在野黨協商達成共識”，大力推進向全體國民發放援助。執政黨內部甚至有人提出建議罷免一直主張“選擇性支援”的副總理洪楠基。洪副總理能否頂住政治圈的壓迫，堅持信念，將成為災難補貼發放的重要變數。 洪副總理上月表示，將集中支援受害階層，不再發行赤字國債。第二次補充預算的基本原則是“考慮財政條件進行選擇性援助”。這是作為守護國家庫房的經濟副總理理所當然的信念。隨著第四次新冠病毒大流行的發生，小商工人等特定階層的損失正在擴大。本應加強選擇性支援，但政界卻背道而馳。 執政黨計劃，擴大全民災難補貼和小商工人損失補償規模。雖然這是因為考慮到小商工人的損失，但問題是財政。按照執政黨的計劃，第二次補充預算將從當初33萬億韓元的基礎上增加4.5萬億韓元。政界表示，今年前5個月將多征收43萬億韓元以上的稅金，因此財政上還有富余。但政府預測說，隨著下半年稅收減少，全年超額稅收將僅為31萬億韓元。 如果過分增加支出，只能發行赤字國債。執政黨的立場是，補充預算中應該用於還債的2萬億韓元可以用於補貼或損失補償上。年初承諾要償還國家債務，如果現在反悔，只能對信用等級造成惡劣影響。政府擔心，這將是首個財政問題直接影響國家信用的案例。最應該發出這種聲音的人就是經濟副總理。 2018年12月就任的洪副總理創下了歷代最長壽的經濟副總理紀錄，在這期間他多次與執政黨發出了不同的聲音。就任之後，繼下調證券交易稅矛盾之後，在信用卡所得稅減免、轉讓所得稅大股東標準等各種爭議上，他都放棄了自己的想法，還出現了“九戰九敗”的說法。雖然實現了第四次選擇性補貼，但在金額調整上輸給了執政黨。 政治圈的“官僚主義”和民粹主義也有過度的時候。但克服這些困難管理國家庫房的就是經濟副總理。作為最長壽的副總理，不應該忘記以職務來堅守信念是對國民的義務。

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