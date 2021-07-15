有野心的女人. July. 15, 2021 07:33. . 無論是政治還是事業，只要有野心，就會尋找可以成為成功階梯的後援者或夥伴。直到19世紀為止，女性還很難接受專門教育或找到專門工作，因此“野心”是給男性使用的用語。但是詹姆斯·迪索的畫中卻出現了一個有野心的女人。甚至題目是《政治女性》。她到底懷揣著什麽野心呢？ 迪索23歲時在巴黎沙龍大賽上獲獎，很早就在法國畫壇上得到認可，但在自己支持的巴黎公社失敗後，於1871年前往倫敦。他放棄雅克的本名，改名為詹姆斯，並在英國畫壇獲得了成功，但在戀人去世後，他重新回到了巴黎。回國後，迪索舉行了題為《巴黎女人》的展覽會，展出了15幅大型繪畫作品，《政治女性》就是其中之一。 這幅畫也被稱為“歡迎宴會”，畫的是身穿華麗禮服的美貌年輕女性與一名老紳士挽著胳膊進入宴會場的情景。男人肯定擁有能夠滿足女子需求的巨大財富和權力。人們的視線都集中在這對情侶身上。雖然也有竊竊私語的人，用陰險的眼神望去的男人，但女人似乎是喜歡自己被關註的事情。在巴黎上流階層舞會上，很明顯，女人把自己包裝得優雅、帥氣，以提高自己的身份。華麗的桃紅禮服和鴕鳥羽扇等，她的服裝也顯示出當時洋裝技術的傑作。 就這樣，迪索畫上流社會女性，證明自己仍能感受到其主顧——上流社會的脈搏。可是別說是好的評價，也只受到了像畫了“優雅的木偶”的批評。夢想以男人為跳板提高身份的有野心的女人，實際上代言了想在巴黎畫壇東山再起的畫家自己的粉紅色希望。

한국어