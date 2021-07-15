BTS-酷玩等將參與旨在克服新冠肺炎疫情的慈善演唱會. July. 15, 2021 07:33. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 防彈少年團(BTS)將與酷玩樂隊、埃德•希蘭等世界著名歌手一起登上大規模全球現場演唱舞台。 據《綜藝》等外媒13日(當地時間)報道，總部位于美國紐約的國際慈善團體“世界公民(Global Citizen)”表示，BTS將參與旨在共同克服新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情和氣候變化等世界性危機的“世界公民直播”活動。今年9月25日舉行的演出將在首爾、紐約、英國倫敦、尼日利亞拉各斯、巴西裏約熱內盧等6個大陸主要城市以24個小時現場演唱的方式進行。預計活動將通過美國ABC和英國BBC等世界主要電視台和YouTube、推特等社交網絡服務(SNS)進行現場直播。 包括BTS在內，將有多種風格的音樂家大舉參加此次活動。酷玩樂隊、金屬樂隊、杜蘭杜蘭樂隊、比利•艾利什、裏佐、肖恩•門德斯、阿舍爾、安德烈•波切利、埃德•希蘭等數十名著名歌手和樂隊將登台演出。世界公民首席執行官(CEO)休•埃文斯表示，“BTS是世界上最偉大的藝術家之一”，“他們通過這段時間的活動，給很多人帶來了靈感，産生了影響力。” 雖然最近新冠病毒變異毒株正在流行，但主辦方正在討論在紐約中央公園等部分活動現場容納數萬名觀衆的方案。埃文斯表示：“預計全世界聽衆將聚集在一起。預計中央公園將聚集6萬人左右。” 世界公民組織是2008年成立的非營利機構，其目標是消除世界貧困。去年4月，滾石樂隊、比利•艾利什等世界級明星也在家裏舉行了“無觀衆演唱會“等，爲克服新冠病毒而舉行了線上聯合演唱會。

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