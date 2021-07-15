南非骚乱進入第5天，至少72人死亡……“大部分是掠奪過程踩踏致死”. July. 15, 2021 07:33. by 林賢錫 lhs@donga.com. 在南非，抗議拘留前總統雅各布·祖馬（79歲）的示威演變成掠奪和暴動，導致至少72人死亡。當地的LG電子工廠因示威者的縱火於12日燒毀，還有當地的報道稱三星電子服務中心多處受損。 根據當地媒體《南非》報道，南非當局13日表示，在祖馬前總統的故鄉誇祖魯-納塔爾州和豪藤州發生的示威過程中，至少有72人死亡，1234人被捕。據悉，大部分死亡者都是人們為搶奪購物中心和商店而聚集在一起引發的踩踏事故。據報告，截至13日，有200多家購物中心遭到搶劫。 韓國企業的損失也在增加。南非當地信息技術媒體“技術中心”13日援引三星電子休謨南非移動事業負責人的話報道說：“誇祖魯-納塔爾州的物流倉庫和服務中心多處遭到暴徒攻擊。” 此次示威的開端是，涉嫌腐敗的祖馬因拒絕接受憲法法院的調查，以褻瀆法庭的罪名被判處15個月有期徒刑，並於8日被收押。《華爾街日報》分析說，南非嚴重的經濟困難是此次暴動的導火線。 截至今年第一季度（1月至3月），如果加上放棄求職者，南非的失業率高達43%。在4月份的調查中，南非約6000萬人口中有1000萬左右表示曾在7天內餓過肚子，可見經濟狀況並不好。南非政府從去年5月開始到今年1月為止，以貧困階層為對象，每月支付350蘭特（約27萬韓元）的新冠補貼，但因為經濟困難從2月開始中斷了補貼的發放。《華爾街日報》報道說，在示威現場出現了“重新發放350蘭特”的口號。

한국어