執政黨候選人猛烈攻擊李洛淵……李洛淵反擊：“耐性很差”. July. 15, 2021 07:33. by 金志炫 jhk85@donga.com. 最近支持率正在反轉上升的前共同民主黨代表李洛淵遭到了執政黨大選候選人的猛烈攻擊。有分析認為，這是為了在距離下月15日第一次選舉團投票結果公開的第一個“超級星期天”還有一個月的時候，挫敗其上升勢頭。對此，李洛淵表示：“（我的）支持率有所上升，你們就忍不住，耐心似乎比想象的要差”，駁斥了其他候選人的攻勢。 前法務部長秋美愛14日在接受某媒體采訪時抨擊李洛淵說：“我承認和評價李洛淵前代表擔任國務總理時期非常穩定”，“但作為黨代表給他打分，是零分”。她還表示：“李洛淵前代表在職期間，有10萬名權利黨員離開。” 樸用鎮議員當天在MBC廣播節目中針對李洛淵說：“聽說現在（支持率）上升了10%多，他原來不就是支持率超過40%的人嗎？作為總理，他在房地產戰爭中是失敗將軍。” 李洛淵當天訪問江原道，就其他競選候選人的攻擊表示：“我認為這是很好的忠告。”“但希望能區分檢驗和抹黑戰略。”李洛淵當天與在競選人淘汰賽中落選的江原道知事崔文洵共進午餐，開始了“拉攏江原地區”的活動。

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