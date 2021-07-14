因朝野代表輕率的協議和出爾反爾而陷入混亂的災難補貼. July. 14, 2021 07:59. . 關於通過第二次補充預算發放災難補貼的討論正變得遙遙無期。共同民主黨代表（黨首）宋永吉和國民力量黨代表李俊錫前天單獨會晤後公布了“全民發放災難補貼”的協議，助長了混亂。在黨內強烈反對後，國民力量黨方面在100分鐘後推翻說：“首先支援小工商業者，將剩余財源擴大到全體國民。”但已是覆水難收。 李俊錫代表的輕率之舉理應受到批評。由於新冠德爾塔變異病毒毒株的擴散，目前正實行四級保持社交分離，而且會持續多久尚不清楚。目前，至少要減少原定給收入下遊80%的家庭每人25萬韓元的災難補貼規模，集中支援私營業者和小工商業者。這一方向才是國民力量黨的黨論。雖然李俊錫代表表示“不會增加補充預算的總額”，但在預算“蛋糕”就那麽大的情況下，增加對個體戶和小工商業者的支援，並向全體國民發放災難補貼的方案到底是什麽？即使在33萬億韓元規模的政府補充預算案中減少其它項目，這些預算也應該用在小商工人等的支持上，而不是災難補貼。 共同民主黨與宋永吉代表的態度也令人無法接受。京畿道知事李在明等人主張普遍福利，主張應該將災難補貼的發放範圍擴大到全體國民，而該黨前代表李洛淵和前總理丁世均等人對此表示反對後，黨領導層只是不知所措，從未修改過“向收入下遊80%的人發放”的黨政協議內容。在沒有與政府進行事前協商的情況下就會見在野黨代表，討論了向全體國民發放的問題。但是昨天，該黨又召開最高委員會議，表示“在野黨也同意”，悄悄地將黨論改變為向全體國民發放災難補貼。 在新冠危機導致全體國民遭受困難的時期，朝野代表就如何有效使用數十萬億韓元國民稅金的問題突然達成協議，而一方卻說是“誤解”並抽身而去，另一方卻將此作為改變黨論的素材，就像是一出鬧劇。經濟副總理洪楠基昨天說，“如果從政治角度決定財政運營，我不認為應該跟隨”，不同意全民發放災難補貼，但從這段時間的過程來看，他能否在執政黨的壓力下堅持下去，還是個疑問。

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