平凡的兒子. July. 14, 2021 07:59. . 了解他人的一個好方法，就是尋找與我們的共享點。這不難做到。因為，即使文化不同、語言不同、宗教不同，大家都受到人性的束縛。 有個人走著走著，突然趴在一個墳前，無聲地哭了起來。人們都被弄糊塗了。他起身後，半天也沒說話。他臉色蒼白，眼淚汪汪。他哭的原因有兩個。一個是終於找到了50年前去世的母親的墳墓。母親去世時他只是六歲的孩子，直到五十六歲才站在墓前。“這是我母親的墳墓。我祈求找到她的墳墓。真主應許了。”另一個原因，是他認為，他的母親是一個偶像崇拜者，應該身在地獄。“我請求寬恕母親的諸多罪孽。但真主不會答應我的祈禱。所以才哭。”他的母親死的時候是一個偶像崇拜者，他為此感到難過。 曾在母親墓前如此傷心地哭泣的人，是伊斯蘭教先知穆罕默德。他的母親像在麥加的許多人一樣，是個偶像崇拜者。偶像崇拜就是褻瀆神靈。即使他的兒子是預言家，這也是不可饒恕的罪。傳說真主憐憫痛苦的穆罕默德，讓他的父母暫時復活。他們皈依伊斯蘭教後，回到了死後世界。 這個故事感人地講述了6歲起就是孤兒的穆罕默德在母親墓前哭泣的情景。一想到母親將在死亡的世界遭受痛苦，穆罕默德就忍不住哭了起來。他也是一個希望母親平安的平凡子女。在看到並感覺到他和我們一樣是平凡的人的事實的瞬間，斜眼看他的視線和偏見開始逐漸消失。

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