韓進將在大田建設20個足球場規模的物流中心. July. 14, 2021 08:00. by 邊鍾國記者 bjk@donga.com. (株)韓進爲擴大快遞市場占有率，將在大田儒城區建設大田智能MEGA樞紐終端。13日，韓進株式會社在大田綜合物流園區舉行開工儀式，宣布到2023年爲止，將投資2850億韓元，建設20個足球場規模的超大型據點物流中心。 大田智能MEGA樞紐總站可以同時允許568輛貨車的上下車作業。在這裏，每天可以處理120萬個快遞箱，整個公司每天可以處理275萬個快遞箱。 計劃引進自動辨別貨物的人工智能(AI)解決方案和能提供分類計劃、設備控制、運營現狀等綜合功能的新一代快遞運營平台。此外，還將配備用相機解讀商品條形碼的三維(3D)自動掃描儀、快遞自動分類器等最尖端設備，今後還將擴大到從入庫到保管、包裝、出庫爲止，統一代理整個物流的全過程服務。 (株)韓進的目標是，以大田智能MEGA樞紐終端爲基礎，到2023年將快遞市場占有率提高到20%以上。目前國內快遞市場占有率CJ大韓通運約占50%，高居第一，(株)韓進和樂天快遞各占14%左右，位居第二階梯。

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