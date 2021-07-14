“隨身杯和慢跑撿垃圾”，精打細算的綠色消費. July. 14, 2021 08:00. by 特別采訪組 . 居住在濟州島西歸浦市的大學生金秀彬（24歲）從去年10月開始就在濟州海水浴場慢跑撿垃圾。他看到自從出現新冠疫情後一次性用品的遞送激增導致一次性用品大量堆積，開始了這種自己特色的環境運動。金秀彬沒有選擇買外賣，而是努力親自下廚，而且在包裝咖啡和食物時使用隨身杯和多次使用的容器。 《東亞日報》特別采訪組委托大數據分析企業VAIV公司和問卷調查平臺SM C&C“Tillion Pro”，共同對20歲至60多歲的男女5030人就新冠疫情影響下的認識變化進行了調查。結果顯示，主導消費革命時期的新消費者重視的，是以環境和移動通信為基礎的網上活動。 VAIV對總共100億個社交媒體帖子進行了分析。結果顯示，發生新冠疫情的去年2月以來，一年間提及“減少垃圾”的次數比疫情發生前一年增加了7%，而今年2月至5月則比前一年猛增了292%。 隨著新冠疫情第四次大流行的擴散，曾因“宅家”而突然走紅的自家菜的提及量在最近4個月裏減少了65%。同期，有關在家（-63%）、宅家（-73%）、登山（-42%）的提及量也大幅減少。相反，Youtube（14%）、網絡漫畫（5%）、股票（8%）、比特幣（65%）、網絡電視劇（26%）等對在線活動的關心持續維持在較高的水平。 淑明女子大學經營學系教授徐容九表示：“以新冠疫情為契機，符合環保和倫理價值，通過可以經常在線和離線的虛擬現實創造新的附加價值，正變得更加重要。”

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