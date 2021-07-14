JYP攜手日本索尼音樂，挖掘日本男子偶像組合. July. 14, 2021 08:04. by 東京=金範錫 常駐記者 bsism@donga.com. JYP娛樂公司將攜手日本索尼音樂，在日本組建男子偶像組合。這是繼去年在日本推出女子組合“NiziU”後的第二次韓日合作項目。公司方面還表示，與9名成員全部都是日本人的NiziU不同，此次的男子組合不會限制國籍。 12日，在線出席日本東京記者會的JYP娛樂公司負責人朴振英制作人表示“將前往日本見新人才”，表達了期待。JYP和索尼決定在東京、劄幌、衝繩等日本國內的8個城市以及首爾、美國紐約等地發掘人才，並于2023年3月讓組合出道。 NiziU出道後發行的2張單曲都登上了Oricon單曲排行榜的榜首。去年通過CJ E&M的偶像選秀節目《PRODUCE 101》日本篇在當地出道的11人偶像組合“JO1”也獲得了相當高的人氣。被評價爲左右日本男性偶像市場的著名企劃公司“Johnnys”旗下偶像最近也接受了韓國作曲家的歌曲或跳了韓國編舞家制作的舞蹈。有分析指出，考慮到這一點，今後日本大衆音樂界的韓日合作內容也會變得更多。

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