埃爾頓•約翰:“我跟著BTS的歌曲哼唱”. July. 13, 2021 07:49. by 田彩恩記者 chan2@donga.com. 英國流行歌手埃爾頓•約翰(照片)對歌詞中提及自己的防彈少年團(BTS)的歌曲做出了直接回應。11日(當地時間),埃爾頓•約翰在自己的推特上寫道:“一切似乎都正確的時候,我就會跟著唱BTS的歌曲《Permission to Dance》哼唱。” 他之所以提到BTS 9日發售的新曲《Permission to Dance》,是因爲自己出現在歌詞中。這首歌曲的前半部分有句歌詞:“當一切都看起來不對勁時,跟著埃爾頓•約翰唱。”歌詞的意思是,在陷入絕望的情況下,聽埃爾頓•約翰的歌曲,就能得到安慰。埃爾頓•約翰稍微改寫了歌詞,以回應BTS。BTS也在官方推特賬號上轉發了埃爾頓•約翰的這篇帖子。 由英國創作歌手艾德•希蘭、制作人史蒂夫•麥格等參與制作的這首歌在國內音源排行榜上排名第一,在92個地區的蘋果iTunes Top Song排行榜中也高居第一。截至12日下午5時,該歌曲的MV點擊量已超過1.1億次。

