國內航空公司將負責東京奧運會代表團的運送作戰. July. 13, 2021 07:44. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 在過去的國際體育大賽上常見的“包機運輸”、“大規模團體出國”等現象在此次東京奧運會上將很難見到。大韓航空和韓亞航空分別通過每天運行一次的仁川-東京(成田)定期航班運送2020東京奧運會參賽選手。 12日，據航空業界透露，大韓航空和韓亞航空將在東京奧運會韓國代表團354人中分別接待250多名和100多名乘客。考慮到政府部門和相關機關的支援人力、采訪團等，預計整體規模將達到500多人。 日本政府爲盡量減少因外國人入境帶來的新冠病毒的入境，將飛往日本的每架飛機乘客人數限制在50人左右。由于也有普通乘客，因此實際上每架飛機能乘坐的選手和支援人員可能只有30~40人。因此，航空公司將分多次運送選手團。面對23日2020東京奧運會開幕，國內航空公司正在准備以“防疫”爲焦點的小規模、多次運送選手團，而不是大規模團體移動。 目前，在日本成田機場，在入境過程中，通過新型冠狀病毒基因擴增(PCR)檢查等離開機場需要2、3個小時左右。兩家航空公司爲了最大限度地減少代表團的不便，在奧運會、殘奧會期間加強了原本因新冠病毒而縮減的各公司的成田機場分店人力規模。

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