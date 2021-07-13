“生活艱難”，共產黨國家古巴27年來首次爆發反政府示威. July. 13, 2021 07:50. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 自1994年後27年來，共產黨國家古巴首次發生了大規模反政府示威。在頑疾經濟困難的情況下，又出現了新冠疫情，，導致民心爆發。27年前的示威是市民們因獨裁者菲德爾·卡斯特羅政權對反對派的鎮壓和禁止移居海外而暴發的，但此次示威的主要原因是生活必需品的缺乏和防疫狀況的惡化。 據法新社等媒體報道，11日，在首都哈瓦那、聖地亞哥、聖克拉等全國主要城市，市民紛紛走上街頭，高呼“打倒獨裁”“給我自由”。社交媒體上也出現了很多寫有“自由古巴萬歲”“SOS古巴”等主題標簽的帖子。隨著示威視頻不斷擴散，還引發了其他地區的示威。還出現了一名女性哭喊“孩子們快要餓死了”的視頻。部分人還將警車掀翻。當局還在各處部署了手持棍棒和胡椒噴霧器的警察，讓雙方的緊張達到高潮。 示威隊還譴責了經常停電、藥品和糧食不足等問題。當天，哈瓦那發生了6個小時的停電。防疫狀況也不佳。由於古巴豐富的醫療人員和嚴格的控製，在新冠疫情早期做得比較好，但是最近每天新增患者6000至7000名，刷新了歷史最高紀錄。根據國際統計網站“國際實時統計”，截至12日，累計確診患者達約24萬名。由於新冠疫情，海外遊客急劇減少，也在加劇根深蒂固的經濟困難。 古巴政府一直表示“這都是美國的錯”。古巴聲稱，從卡斯特羅掌權的1959年開始，美國就對古巴實施高強度封鎖措施，導致古巴經濟陷入困境。雖然奧巴馬政府時期也有過改善關系的嘗試，但其後任特朗普政府強化了製裁，並將古巴列入了“支持恐怖主義國家”的名單。古巴總統迪亞斯-卡內爾當天在國家電視臺緊急現場直播的對國民演講中表示，“古巴人知道，美國政府是目前狀況的主要罪魁禍首。已經下達戰鬥命令，不讓任何人製造混亂”，表明了將強硬鎮壓示威隊之意。

한국어