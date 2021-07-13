反複無常的防疫詳細指南加劇了混亂. July. 13, 2021 07:49. by 趙健熙記者•李智雲記者 easy@donga.com. “下午6點以後，3名同事一起打車也屬于私人聚會。”(9日) “一起乘坐(出租車)，然後一個一個下車，這不是私人聚會。”(12日) 這是中央事故處理本部對首都圈私人聚會人員限制(下午6點以後不得多于2名)的詳細標准給出的答案。三天內回答內容正好相反。從12日開始，首都圈曆史上首次適用了“保持社交距離”第四階段措施，但政府的詳細指南搖擺不定，造成了混亂。 中央事故處理本部9日就3名同事是否可以一起乘坐出租車的問題回答說“相當于私人聚會”，不適用于現行防疫措施，市民中間就出現了“公交車和地鐵可以，爲什麽出租車不可以”的批評。于是，在12日的新聞發布會上，中央事故處理本部改變了說法。中央事故處理本部社會戰略班班長孫永來表示：“這應該看作是‘case by case(根據情況而有所不同)’”，“下班的同事一起乘坐，一個一個下車，雖然不是私人聚會，但如果是爲了(一起)參加聚會而乘坐，就相當于私人聚會。” 像謎語一樣複雜的指南還不止于此。在超市購物時，三個人能否一起購物也根據情況而不同。政府解釋說，雖然購物時也適用于私人聚會人員限制情況，但共同生活的同居家庭購買生活必需品時，則不會限制人員。如果違反人員限制，根據傳染病預防法，最多可處以10萬韓元的罰款。不少人質疑，在現場能分辨出多少這樣的詳細標准？ 有人指出，健身房等室內體育設施的淋浴室必須關閉，而高爾夫球場淋浴室則沒有運營限制，這一點前後矛盾。孫班長說：“原本認爲高爾夫球場是戶外的，所以危險度很低，後來就忽略了淋浴設施。我們將掌握室外體育設施中仍然運營淋浴室的地方，並討論是否關閉。” 嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴重植(音)表示：“保持新社交距離標准本身就是以充分的疫苗接種率爲前提制定的，但隨著政府強行引入，繁瑣的指南變得破爛不堪。”

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