加強非首都圈的先行保持社交距離，防止全國大流行. July. 13, 2021 07:51. . 首都圈實施超強保持社交距離第四級的第一天昨天，出現了1100名新患者，創下了星期一的最高值。連續6天出現四位數確診患者，這是新冠疫情暴發以來的第一次。特別是非首都圈地區的患者比重逐漸增加到27.1%，有跡象表明以首都圈為中心的“第四次大流行”將擴散到全國。 非首都圈單日新增患者規模為300名左右，與本月1日的112名相比，10天內增加了3倍。與首都地區一樣，在兒童之家、酒店、工廠、公司等日常去處，到處都有零星感染。隨著夏季休假期的到來，從外地湧來的遊客正在加劇擴散的趨勢。以濟州為例，本月確診患者中，每10人中有4人以上居住在首都圈等其他地區。繼釜山和大田之後，濟州和忠南昨天又上調了兩個級別的保持社交距離。 但令人懷疑的是，僅靠這些程度，能否阻止全國流行的趨勢。二級措施下，最多可以8人聚會，餐廳和娛樂設施可以營業到晚上12點。其余地區大部分都在實行不限製集會人員和營業時間的一級限製措施，因此首都圈居民很有可能避開四級規定湧往地方。據韓國道路公社透露，上周末離開首都地區的車輛達73萬輛，比前一周增加了3萬輛。據說，江原和濟州等人氣療養地的住宿設施大都已預訂一空。今後兩周內如果不控製這種擴散趨勢，從本月末開始面向2100萬人重啟的正式疫苗接種也必然會因醫療人員的不足而出現差池。如果想穩定地控製流行局面，應該在太遲之前上調非首都圈保持社交距離的級別。 隨著20、30多歲確診患者的激增，專門為輕癥患者開設的生活治療中心已經臨近飽和狀態，接連出現了“拆東墻補西墻”的現象。政府雖然表示病床還有富余，但現場卻是把在京畿道發生的確診患者轉移到近的忠北堤川，遠的則送到往返10個小時路程的大邱。確診患者在入院前等待三四天的情況也存在。不僅非首都圈患者呈增加趨勢，德爾塔變異病毒毒株的傳播速度也非常快。因此，應盡快擴充生活治療中心的病床、運送人員以及車輛。

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