韓國總統選舉預備候選人登記第一天，李洛淵、丁世均、尹錫烈、劉承旼完成登記. July. 13, 2021 07:51. by 全周英記者、李允泰記者 aimhigh@donga.com,oldsport@donga.com. 第20屆總統選舉預備候選人登記第一天的12日，共同民主黨方面的前代表李洛淵和前國務總理丁世均、在野黨方面的前檢察總長尹錫悅和前議員劉承旼完成了候選人登記。隨著大選預備候選人的登記工作開始，政界正式進入大選政局。 中央選舉管理委員會從大選240天前的當天開始直至明年2月12日，受理大選預備候選人註冊申請。李洛淵和丁世均等在前一天結束預選的一部分候選人，通過代理人完成了預備候選人登記。 執政黨大選競選人、京畿道知事李在明將繼續擔任知事職務，並參加共同民主黨的正式競選。國會議員可以不辭職成為候選人，但像李在明這樣的現任地方自治團體長等公務員要想申請預備候選人就必須辭職。據悉，李在明確定正式競選人後，會在選舉前90天的12月9日之前辭去知事職務，進行候選人登記。 尹錫悅當天通過前國務調整室室長李錫俊註冊預備候選人後表示：“將和國民一起共同打造樹立公正和常識的大韓民國。將把國家建設成國民真正當家作主的國家。”劉承旼表示：“我將成為解決時代問題的有能力的總統。” 登記為預備候選人的人可以成立後援會，可以募集大選選舉費用限製額（513.09億韓元）的5%，也就是25.6545億韓元。另外，預備候選人還可以設立選舉辦公室，可以選任10名以內的有薪選舉工作人員，還可以進行發放競選宣傳名片、戴肩帶等一些選舉運動。預備候選人需要繳納6000萬韓元的委托金。

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