跆拳道和射箭比賽在奧運會初期舉行，“搶奪獎牌先聲奪人”. July. 13, 2021 07:51. by 金東昱 creating@donga.com. “先聲奪人！” 在2020東京奧運會上，韓國射箭和跆拳道代表隊的成績比任何時候都重要。在23日開幕的本屆奧運會上，韓國如果能獲得7枚以上的金牌，就有望進入綜合獎牌數排名前十位。爲了實現目標，必須在傳統的奪牌熱門項目上取得成果。再加上在東京舉行射箭和跆拳道比賽是在大會初期舉行的比賽，因此根據成績可以左右韓國選手團的初期氛圍。 射箭是曆屆夏季奧運會上韓國代表團獲得金牌(23枚)最多的“孝子項目”。特別是在2016年裏約奧運會上，代表團曆史上首次包攬了男女團體賽和個人賽等全部項目的金牌(4枚)。 從東京奧運會開始，隨著混合賽的加入，射箭項目的金牌增加到了5枚。射箭項目從開幕式第二天24日開始將分出獎牌的顔色。24日將舉行首次被列爲正式項目的混合賽決賽。接著25日、26日分別舉行女子團體賽和男子團體賽，30日、31日分別舉行女子個人賽和男子個人賽獎牌爭奪戰。 在男子組中，包括2012年倫敦奧運會個人賽金牌得主吳真爀(現代制鐵)在內，瞄准生涯首枚奧運會個人賽金牌的金佑鎮(清州市廳)和以奧運會開幕標准17歲零3個月獲得獎牌，將成爲曆屆男子射箭最年輕獎牌得主的金濟德(慶北第一高中)將拉開金色弓弦。女子組的姜彩英(現代摩比斯)、張敏熙(仁川大學)、安山(光州女子大學)等3人都是首次參加奧運會的新面孔。 截至上屆裏約奧運會，曆屆韓國代表團在跆拳道項目上共獲得12枚金牌，金牌數僅次于射箭。曆屆奧運會上，跆拳道比賽大都在大會後期舉行，但在東京，將在從初期24日開始至27日的四天內舉行。在裏約奧運會上獲得2枚金牌、3枚銅牌的韓國隊此次將在6個項目中挑戰獎牌。 男子組58公斤級張埈(韓國體育大學)、68公斤級李大勳(大田市廳)、80公斤以上級尹教敦(韓國天然氣公社)；女子組49公斤級沈在英(高陽市廳)、57公斤級李雅凜(高陽市廳)、67公斤以上級李多彬(首爾市廳•以上人名均爲音譯)將展開金色踢腿。尹教敦說：“比起負擔，我們將以我們完全有可能的心態去享受比賽。”

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