28年的等待…梅西帶領阿根廷隊贏得美洲杯冠軍. July. 12, 2021 07:09. by 兪載泳 elegant@donga.com. 曾聽人說，“足球之神”裏奧內爾•梅西(34歲)被下了“天藍色條紋隊服”的詛咒。因爲，他身穿阿根廷國家隊的隊服，在厄運中掙紮，陷入了無冕(無法奪冠)的遺憾之中。這樣的他終于捧起期待已久的冠軍獎杯，露出了燦爛的笑容。 11日，阿根廷和巴西的美洲杯(南美足球錦標賽)決賽在巴西裏約熱內盧馬拉卡納體育場舉行。上半場第22分鍾，阿根廷隊憑借安赫爾•迪馬裏亞(巴黎聖日耳曼隊)的決勝球以1比0戰勝“衛冕冠軍”巴西隊，獲得了冠軍。阿根廷隊自1993年美洲杯後，時隔28年再次登上了冠軍寶座。這也是阿根廷曆史上第15次獲得美洲杯冠軍，與烏拉圭一起並列成爲曆屆奪冠次數最多的國家。 在所屬球隊巴塞羅那，梅西曾獲得10次西甲聯賽冠軍、4次歐足聯冠軍聯賽(UCL)冠軍、7次西班牙國王杯冠軍，在2005年8月與匈牙利隊的熱身賽上，梅西在18歲的年紀首次代表國家隊出道後，時隔16年再次捧起了大滿貫賽事的第一個冠軍獎杯。他在本次大賽中以4粒進球和5次助攻包攬了大會最佳球員(MVP)、最佳射手獎和最佳助攻獎。 從2006年德國世界杯開始，梅西先後4次參加世界杯、5次參加美洲杯，但每次都遭遇挫折。2008年北京奧運會金牌是唯一的安慰。在2015年、2016年美洲杯決賽(2016年大會爲紀念美洲杯創立100周年而連續兩年舉辦)上，雖然上、下半場、加時賽120分鍾都表現出色，但兩次在點球大戰中失利，親眼目睹了智利隊連續兩屆大賽的冠軍。2019年美洲杯上，阿根廷隊在4強賽上未能越過巴西隊(0比2負)的壁壘，但此次梅西在第10次挑戰之後終于實現了夢想。 當天決賽的舉辦地馬拉卡納體育場是阿根廷隊在2014年巴西世界杯決賽上以0比1負于德國隊，屈居亞軍後低頭的地方。在充滿痛苦記憶的地方，梅西在確定奪冠後跪在球場上，沈浸在勝利的喜悅中。在世界杯19場比賽1625分鍾、美洲杯34場比賽2907分鍾、共4532分鍾之後，他身穿印有祖國國旗的球衣，獲得了冠軍。 當天下半場45分鍾過去，再加上傷停補時5分鍾的時間過去後，全場結束的哨聲響起，阿根廷隊所有球員都跑向了梅西。梅西在頒獎儀式結束後，在自己的社交媒體上上傳了他在更衣室捧著冠軍獎杯的照片，並寫道：“感謝上天。母親是真正的冠軍”，抑制不住內心的激動之情。從2013~2014賽季開始的三個賽季裏，在巴塞羅那形成強大的進攻陣容，與梅西搭檔的巴西的頭號球星內馬爾(巴黎聖日耳曼隊)在賽後與梅西深情擁抱，隨後又來到更衣室向梅西表示祝賀。內馬爾除了2013年國際足聯(FIFA)聯合會杯冠軍和2016年裏約奧運會金牌之外，在世界杯等主要比賽中與冠軍無緣。2014年在主場舉行的世界杯半決賽上，巴西隊以1比7慘敗給德國隊，但巴西隊在2019年美洲杯上奪冠時，內馬爾因腳踝受傷未能出戰。在此次大賽中以2粒進球和3次助攻帶領球隊進入決賽的內馬爾只能滿足于與梅西共同獲得MVP。 憑借美洲杯冠軍，梅西爲自己增添了一份極具價值的職業生涯履曆，距離授予這一年來表現最好球員的金球獎又近了一步。梅西在2019年獲獎，創下了曆屆最多6次獲獎記錄。“足球之神”要去的位置現在只剩下世界杯冠軍了，卡塔爾世界杯將于2022年舉行。

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