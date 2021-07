BTS新歌《Permission to Dance》一發表就掀起全球熱潮. July. 12, 2021 07:09. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 防彈少年團(BTS)的新曲《Permission to Dance》席卷國內外音樂流媒體服務。《Permission to Dance》在9日發表當天就占據了世界最大的音樂流媒體服務“Spotify”的“全球TOP 200”第二位。該歌曲當天還登上了美國、加拿大、德國、澳大利亞、日本等92個國家的蘋果iTunes“Top Song”排行榜冠軍寶座。在Genie Music Top 200、Bugs實時排行榜等國內音樂流媒體服務中也占據了第一位。9日下午在YouTube上公開的《Permission to Dance》MV以11日下午3點爲基准播放了9700萬次。 《Permission to Dance》是一首輕松歡快的舞曲。該歌曲描繪了新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情結束以後,全世界人民在自由自在的日常生活中盡情跳舞的樣子。

한국어