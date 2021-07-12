在德國創設音樂節的韓國鋼琴家. July. 12, 2021 07:10. by 劉潤鍾=文化專門記者 gustav@donga.com. 20多歲的韓國鋼琴家將在德國創設音樂節。其主人公就是將于8月6日至15日舉行的策勒夏季音樂節(Celler Sommerkonzerte)的藝術總監金靜恩(26歲)。在1315年建成的策勒城等4個地方舉行8場音樂會，還將舉行鋼琴家伯恩德•格茨克的大師班。 金靜恩在2009年首爾藝術殿堂音樂英才大賽上獲得了錦湖英才大獎，第二年她在交響樂慶典上以史上最年輕的15歲年紀協奏了《肖邦2號鋼琴協奏曲》。2011年升入德國漢諾威音樂大學後，她以“賽芙琳•金”的藝名進行活動。 “去年在新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情擴散之前，在策勒附近舉行了演奏會。看過演奏的人說‘希望能在地區經常聽到好的音樂’。我獲得了勇氣，敲開了地區官公署和贊助機構的大門，推進了這項事業。” 今年第一年慶典的主題是“雖然晚了，但貝多芬(Beethoven-nachtr®aglich)來了”。去年迎來誕辰250周年，但貝多芬的音樂因新冠疫情而未能受到充分關注。在8場演奏會中，金靜恩作爲鋼琴家將親自出演其中5場。新冠病毒也有所裨益處。失去演奏機會的幾位演奏家爽快地答應了出演提議。 14日，與戲劇演員兼朗誦家約翰娜•克魯姆斯特羅一起舉行的兩場演奏會尤爲有趣。下午4點，克魯姆斯特羅將朗誦年輕人發來的“新冠疫情中的日常”信息，金靜恩將演奏。接著，晚上7點將演奏舒伯特、貝多芬的作品，克魯姆斯特羅將朗誦德語圈文人和演奏家對兩位作曲家和文豪威爾德林的生活所寫的文章。這是兩人從兩年前開始在德國各地將朗誦和音樂相結合的嘗試之一。 舉辦大師班的格茨克是在漢諾威音樂大學教金靜恩的恩師。在慶典的最後一天15日，他將與在大師班教書的學生們舉行兩場演奏會。在同一所學校指導金靜恩室內樂的鋼琴家馬庫斯•貝克也將于13日通過海頓演奏會參加慶典。 金靜恩表示：“向地區內的多個機關和企業提出了申請，得到了慶典所需的資金支援。只要填上固定的樣式就可以，所以並不難。”也有特別想表示感謝的地方。“因爲需要歐洲認證的口罩，所以問過韓國口罩生産企業SJ Innovation能否制作印有慶典標志的口罩。SJ Innovation聽說之後表示願意無償捐贈1200張口罩。”她下決心說：“與其追求大規模，不如看地區社會的反應，每年都把慶典培養成充實、有特色的慶典。”

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