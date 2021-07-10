企業向電池領域投資40萬億韓元，要放寬限製發展成“第二個半導體”. July. 10, 2021 07:39. . 韓國政府前天出臺了“K電池發展戰略”。排名世界前五的韓國三家電池生產企業和相關材料、零部件企業將在2030年之前在國內投資40.6萬億韓元，政府將針對企業的研發和設施投資擴大稅製優惠，並支援企業確保人才。龍頭企業LG能源解決方案決定與LG化學共同在10年內向國內投資15.1萬億韓元。SK創新以明年進入“全球前三強”為目標，大幅增加投資，三星SDI也決定加快下一代電池“固態半導體”的開發。 世界二次電池市場的規模預計到2025年將超過存儲芯片的市場規模，因此企業和政府齊心協力製定發展戰略具有重要意義。有人指出，去年韓國三家企業的市場占有率為44.1%，領先於中國（33.2%）和日本（17.4%），但今年以來，由於寧德時代、比亞迪等中國企業突飛猛進，韓國多少有些落後，政府的支援政策出臺得太遲了。 政府此次表示，將電池和半導體一起納入“國家戰略技術”中，並修改《稅收特例限製法》，將大企業研發投資的稅額控除最高擴大到40%，設施投資稅額控除擴大到10%。因歷屆政府都減少對大企業投資的稅製支援而減少到1%到2%的研發、設施投資稅額優惠，將得到大幅提高。世界各國要求韓國企業在本國建設電池、半導體工廠，並提出了破例的稅製支援，因此韓國政府以擴大稅製援助來應對理所理當。韓國政府以“世界第一”為目標，計劃在5年內為開發下一代二次電池技術投資3066億韓元，反而顯得不足。 與稅製優惠同樣重要的是確保人才。韓國政府表示，將在大學開設電池相關學科，培養碩士、博士級人才，每年將培養1100名以上電池專業人才。製定出特定領域的人才培養計劃，卻因大學定額問題而化為空頭支票的事情，此次可不能再出現反復。限製在優秀人才偏愛的首都圈建設電池工廠的規定也應解除。與其聚集企業發表大規模投資計劃，政府當務之急是清除企業現場的絆腳石。

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