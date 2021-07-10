因“shutdown”股市震蕩明顯，外國投資者和機構淨抛售近2萬億韓元. July. 10, 2021 07:40. by 金炯民記者•李尚煥記者 kalssam35@donga.com,payback@donga.com. 在新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情“第四次大流行”開始之際，韓國綜合股價指數(KOSPI指數)下跌了1%以上。韓元兌美元的彙率也在三天內上漲了19韓元(韓元貶值)，接近1150韓元這條線。據分析，如果首都圈保持社交距離升級爲第4階段，曾經複蘇的消費可能會萎縮的擔憂對市場産生了影響。 9日，KOSPI指數比前一個交易日下跌34.73點(1.07%)，以3217.95點收盤。當天，KOSPI指數一度下跌近2%，跌破3,200點大關。外國投資者和機構分別淨抛售了1.3337萬億韓元和5085萬億韓元。外國投資者的淨抛售規模是自5月13日(1.4343萬億韓元)以來的最大規模。當天，個人淨買入1.8014萬億韓元，支撐了市場。個人連續三天淨買入1萬億韓元以上。隨著外國人持續抛售股票，韓元兌美元的彙率比前一天(1145.0韓元)上升4.1韓元，以1149.1韓元收盤。截至當天，3個交易日內持續上漲，共上漲19.4韓元。 當天金融市場有人擔憂，新冠肺炎疫情第4次大流行會使人們對經濟恢複的期待放緩。Hi投資證券研究員朴尚賢表示：“因保持社交距離等級升格而複蘇的火種複燃的內需，特別是服務業景氣將受到打擊”，“市場越來越擔心大流行時間可能會延長。” 但有分析認爲，從長遠來看，此次擴散不會像去年年初新冠肺炎疫情第一次擴散時那樣引發股市暴跌，而只是短期衝擊。在去年夏天第二次大流行局面中，KOSPI的調整幅度只有6%左右。去年年末第3次流行時，股市呈現出了上升趨勢。 部分股市人士分析說，新冠肺炎疫情的擴散可能會推遲上調利率的時間，這反而對股市有利。信榮證券研究中心主任金學均表示：“引導股市上漲的主要動力是低利率”，“雖然第4階段保持社交距離的措施對實體經濟是不利因素，但最近出現的上調利率的憂慮可能會平息。” 前一天，美國股市也因擔心德爾塔變異病毒的擴散，全球經濟複蘇可能放緩而下跌。8日(當地時間)，紐約證券交易所道瓊斯工業平均指數和標准普爾500指數、納斯達克指數等3大股指全部下跌。道瓊斯指數比前一天下跌0.75%，以34,421.93收盤；標准普爾500指數下跌0.86%，以4,320.82點收盤；納斯達克指數下跌0.72%，以14,559.78點收盤。亞洲股市也受到了影響。9日下午2時，中國上海綜合指數比前一天下跌0.14%，以3520.68收盤；深圳綜合指數下跌0.31%，以14836.99收盤。美國外彙中介公司歐安達的高級研究員愛德華•莫亞對《紐約時報》表示：“隨著新冠病毒在世界範圍內再次擴散，人們越來越擔心下半年經濟可能無法像預想的那樣恢複。”

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