輝瑞：“正在開發防止德爾塔變異毒株的‘升級版’疫苗”. July. 10, 2021 07:39. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 美國制藥公司輝瑞和德國制藥企業BioNTech 8日(當地時間)表示，正在開發針對新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)德爾塔變異毒株的Booster Shot(第三次接種)。 據CNBC電視台等媒體當天報道，輝瑞方面表示，對完成第二次接種本公司疫苗的人群通過Booster Shot追加接種，對包括德爾塔變異毒株在內的所有已知變異毒株提供“最高水准”的免疫力。瑞輝方面強調說，從不掉以輕心的層面考慮，爲應對德爾塔變異毒株應開發“升級版”疫苗。 他們另外開發Booster Shot是因爲在全世界傳播力強于現有病毒的德爾塔變異毒株迅速擴散的情況下，出現了接種現有疫苗6個月後預防效果下降的研究結果。最近以色列保健當局表示，隨著德爾塔變異毒株的流行，輝瑞疫苗的新冠病毒預防效果從原來的94%下降到了64%。 輝瑞和BioNTech公司計劃8月內向美國保健當局申請緊急使用Booster Shot，並在秋季以1萬多人爲對象進行臨床試驗。但是，美國食品醫藥局(FDA)和疾病控制預防中心(CDC)的立場是，就目前而言完成疫苗接種的這些人沒有必要立即進行注射Booster Shot。

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