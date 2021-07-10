首爾生活治療中心使用率飆升至77%. July. 10, 2021 07:39. by 李智雲記者 easy@donga.com. 隨著第四波疫情大流行導致新冠確診患者急劇增加，病床不足的憂慮也在增大。由於這一波疫情中年輕人的感染率較高，沒有癥狀或病情較輕的患者前往生活治療中心就診，那裏的病床正在迅速減少。有人擔心，如果不能及時擴充病床，馬上就會達到“飽和狀態”。 據防疫當局9日消息，目前全國39處生活治療中心運營的病床有6657個。直到6月末，生活治療中心的病床還很富余。截至6月30日，病床使用率為一半左右（48.4%）。但到8日下午8點，病床使用率上升到了70.3%。這是因為短短8天裏，入住生活治療中心的患者增加了1454人。有分析認為，如果生活治療中心不增加病床，10天之後就會達到“飽和狀態”。 特別是，全國5名新確診患者中有4人集中在首都地區，情況非常嚴重。首爾生活治療中心的使用率達到了76.9%。首爾市災難安全對策本部防疫控製官朴有美（音）表示：“9日將開設一處250張病床規模的生活治療中心，到下周為止將陸續確保2000張病床。” 受高齡人群先接種疫苗的影響，重癥患者病床尚有剩余。但專家指出，如果患者繼續增加，甚至可能會出現重病患者病床不足的現象。據悉，一旦感染傳播力較高的、最早在印度發現的德爾塔變異毒株，住院率高達目前的新冠病毒的2倍。梨花女子大學木洞醫院呼吸器官內科教授千恩美（音）表示擔憂說：“和生活治療中心不同，各醫院的傳染病專門病床在短期內也無法增加。” 因此有人指出，沒有癥狀或癥狀輕微的患者應考慮在家接受治療。如果輕病患者占據病床，就有可能讓必須住院治療的患者住不了院。但是這也很難在短時間內執行。嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴仲植（音）表示：“在家治療並不意味著讓患者呆在家裏不管。即使患者在家，醫療人員也應該進行系統的管理”，“在流行情況緊急的現在，難以馬上構建這樣的系統。”

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