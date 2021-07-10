執政黨：“小工商業者與個體戶的痛苦將加重……盡可能讓更多國民得到災難補貼”. July. 10, 2021 07:40. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 韓國新冠確診患者達到歷史最高值，疫情出現再次擴散的危機，執政黨預告要大幅修改第二次補充預算案。執政黨和政府雖已完成有關第二次補充預算內容的磋商，但根據新冠疫情第四波流行，將擴大支援幅度。 共同民主黨代表（黨首）宋永吉9日在黨最高委員會議上就最近的新冠疫情擴散趨勢表示：“我認為，小工商業者、個體戶和弱勢群體的痛苦會加重。將盡可能讓更多國民得到實惠。”該黨院內代表尹昊重強調：“為了應對可預見的損失和經濟萎縮，將在第二次補充預算案中對災難補貼等需要修訂的部分進行修訂並處理。”黨政此前將災難補貼的範圍定為“收入下遊80%”，新表態意味著支援對象將進一步擴大。執政黨有關人士表示：“不僅是議員，大選競選人也主張應進一步增加援助規模和金額。災難補貼很可能向全體國民發放，或擴大到收入下遊90%的水平。” 該黨前代表李洛淵當天在臉書賬號上表示：“提交給國會的（第二次）補充預算案是以新冠疫情的穩定趨勢為前提，考慮到刺激消費和搞活經濟而製定的。但不幸的是局面已經改變。為了應對變化了的情況，補充預算的基調也應該修改。”該黨最高委員姜柄元也表示：“第二次補充預算必須大幅增加對損失會進一步加大的小商工人的補償、賠償的援助”，“要超越財源不足、要有效使用的政府思維，應竭盡全力盡量彌補國民的損失。” 不過，隨著新冠疫情的再次擴散，存在國會對補充預算案的審議可能出現差池的變數。執政黨和在野黨當初達成協議，決定在23日之前結束補充預算案的處理。但是，7日以國會企劃財政委員會所屬共同民主黨助理人員為對象召開國稅廳結算說明會，參會的國稅廳職員被確診感染。共同民主黨有關人士表示：“目前正面向相關與會人員確認是否感染。檢查結果可能會對補充預算案的審議產生影響。”

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