詩人的書屋裏堆積著思念的故事. July. 10, 2021 07:40. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 詩人作者出版的詩集專門書店“witncynical”。今年是5周年。2016年該書店在首爾西大門區新村站前開業，2018年搬遷至鍾路區昌慶宮路東洋書林的2層。堆得滿滿當當的不只是詩集。還講述了在那裏遇到的人的故事。 書的每一頁都透著充滿期待的每一天。即使不熱鬧，但看著充滿音樂的書店各處，作者也會感到幸福。來到書店的人們也非常高興。 將這種瑣碎的隨想編成40篇散文。收到禮物後挂在空調上的風鈴發出的聲音與周圍融爲一體。在給來到書店停留的人裝咖啡遞上的馬克杯上，有時還會想到一天的溫情。書店的照明、音樂、上書店時走的螺旋形樓梯等，像把每天日常生活中感受到的情感向親近的朋友傾訴的聊天一樣，悄無聲息地吐露出來。 “仍然有很多人喜歡螺旋形樓梯。當有人上樓梯時，他從頭頂到臉、胸和腰依次出現，終于展現出喜歡詩的讀者的完整面貌時，我依然沈浸在目睹這個世界上絕無僅有的神秘的氣氛中。這種心情在讀者找上門來的時候和按照相反的順序消失的時候是一樣的。” 書店看守員說：“雖然送的只是詩集，但總是能得到超出書價的東西。”在用手指點擊幾下就會往家裏、往單位配送書籍的時代，總是會想念的是人。以書爲媒，與遇到的人交流。 所以，據說在該書店裏，最多的不是書，而是人們的提問。下雨的某一天，眼睛腫得鼓鼓囊囊的老人過來問有沒有可以成爲藥的詩集時，書店看守員把詩人金龍澤的詩集遞給了他。書店看守員坦率地說，“書店看守員的詩集在哪裏”是最讓人高興的提問。 在只剩下書的寂靜時間，書店看守員擦拭書、抖落灰塵，緊緊抱住，讀著人們留下的故事。 “對于不再找上門來、依然找上門來、將來要找上門來的人來說，我仍然想成爲這個世界的某個地方。這是爲了能讓讀者長時間地讀到你的故事。”

한국어