拒絕年薪上浮1000萬韓元、舉起罷工旗幟的現代汽車工會. July. 09, 2021 07:21. . 現代汽車工會前天以73.8%的工會成員贊成的結果通過了罷工投票。如果中央勞動委員會下周認為現代汽車勞資雙方的分歧很大，就可以開始舉行合法罷工。雖然2019年因韓日貿易紛爭，去年因新冠疫情，雙方簽訂了無糾紛的工資及團體協議，但時隔3年罷工成為現實的可能性變大了。 資方提出了基本工資每月上調5萬韓元等每人上調1114萬韓元的方案，但工會要求將基本工資上調9.9萬韓元，並發放公司凈利潤的30%為獎金等，拒絕了公司提出的方案。意見分歧更大的部分是延長法定退休年齡。工會要求按照領取國民年金的年齡，將退休年齡推遲到64周歲，但公司方面的立場是，由於生產所需生產人力減少30%以上的電動汽車正在增加，因此不能接受延長退休年齡的要求。 一度被新冠疫情壓製的發達國家消費爆發，新型SUV車輛人氣高漲，現代汽車的海外業績正在得到改善，這是事實。但是，由於車用半導體供應出現問題，僅上半年的產量就減少了7萬輛，半導體大亂可能會持續到明年上半年。人氣車型要等6個月以上才能拿到，美國賣場的庫存已經見底。在應該最大限度增加生產的現在，如果罷工開始，一直呈上升趨勢的業績隨時可能受挫。 工會要求延長退休年齡，難免會受到“無視汽車產業劇變，只謀取年長工會成員的利益”的批評。最近世界性的汽車公司隨著擴大對電動汽車的投資，正在進行大規模的人力結構調整。在很難進行人為裁員的韓國，通過退休自然減少是唯一的對策。在工會的問卷調查中，贊成和反對延長退休年齡的分別為51%和49%，中老年層和青年層的意見差距也很大。 據韓國經濟研究院的統計，韓國每1000名勞動者因罷工造成的平均勞動損失天數為38.7天，是英國的2.2倍、美國的5.4倍、德國的5.8倍，與日本相比是193.5倍。另外，現代汽車國內工廠的生產效率在全世界工廠中處於末尾水平。在這種情況下，過分要求上調薪水的罷工很難具有正當性。延長法定退休年齡不應是個別企業的勞資交涉問題，而應通過社會協商得出結論。由於勞資雙方就工資和集體談判達成妥協的時間還有剩余，勞資雙方應面對面在適當的水平上尋找妥協點。

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