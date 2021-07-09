美國剛從阿富汗撤軍，塔利班再次攻擊政府. July. 09, 2021 07:21. by 李恩澤 nabi@donga.com. 在今年4月美國政府宣布“在迎來9•11恐怖襲擊20周年的9月11日之前，將完全從阿富汗撤軍”後，遜尼派武裝勢力塔利班首次攻擊了地方政府。在塔利班將控制美軍離開的整個阿富汗的憂慮日益高漲的情況下，女性們爲了保護自己而持槍上街。追隨伊斯蘭極端主義的塔利班一直禁止女性教育和就業，強制女性穿戴遮擋除眼睛以外的全部身體的“布卡”。 據BBC等媒體報道，7日塔利班襲擊了西北部巴德吉斯省首府瑙堡，釋放了400多名囚犯。 州政府的主要建築物也被燒毀。塔利班當天一大早就從三個方向襲擊了城市。 以南部坎大哈爲據點，塔利班勢力已經擴大到了占領全國三分之一以上國土的程度。這與美軍撤軍比當初預想的要快很多的現實不無關系。美國國防部6日表示：“已經撤回了90%的駐阿富汗美軍。”此前的1日，駐阿富汗美軍的核心基地“巴格拉姆空軍基地”也關門停業。當時，美軍在沒有告知阿富汗政府的情況下，在半夜突然撤軍。 市民們正處在極度的不安之中。 塔利班在1996年至2001年執政時公開處死反對派，禁止使用電視等西方文物，並破壞了巴米揚石佛等世界級文物。對女性人權的蹂躏也達到了極點。據《衛報》等媒體報道，最近數百名阿富汗女性高喊“反塔利班”口號，甚至持槍在大街上遊行。在保守的伊斯蘭國家，平凡的女性武裝起來是極少見的。分析認爲，此舉反映了美軍離開的阿富汗需要制定自救對策的迫切心情。

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