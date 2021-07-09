7個脫三振，柳賢振上半賽季最後一次登場收獲賽季第8勝. July. 09, 2021 07:21. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “我認爲這是自己最近這段時間以來最好的控球。” 這是美國職業棒球大聯盟(MLB)“藍色怪物”柳賢振(34歲•多倫多藍鳥隊)8日收獲本賽季第8勝(5負)後發表的感想。柳賢振當天在美國馬裏蘭州巴爾的摩金莺公園球場舉行的與巴爾的摩金莺隊的客場比賽中首發出場，在5局內取得5個被安打、2個四壞球上壘、7個脫三振、1失分的成績，幫助球隊以10比2取得了勝利。這是他上半賽季第17次也是最後一次首發上場，本場過後他的賽季平均責任失分也從3.65降至3.56。 由于天氣炎熱，柳賢振在投球前每次都流汗，但控球沒有動搖。柳賢振在當天投出的共86個球中，有56個被判定爲好球。美國職業棒球大聯盟官方網站MLB.com也評價說：“進攻好球區邊緣的外切快速球(卡特球)非常有效。” 代替平時作爲主要武器的變速球，用敏捷的快球來決定勝負這一點也令人印象深刻。當天柳賢振的快球最高時速約爲149公裏，平均球速爲146公裏，比他的賽季平均球速(144公裏)還要快。僅快球就有42個，占全體投球的一半。2好球之後，他混合變速球(18個)、卡特球(16個)、曲線球(8個)、下墜球(2個)等多種球種，誘導了一般擊球和三振。 多倫多隊主教練查理•蒙托約賽後稱贊他的表現說：“柳賢振找回了自己丟失的最好的變速球和卡特球，並把想要的球插進了自己希望進入的地方”，“球隊在上半賽季結束進入休息期之前，取得了完美的結果。” 據悉，賽前柳賢振在韓餐廳請隊友們吃了一頓飯。也許正是因爲如此，球隊的外場手們才能在攻防全線上發揮出色。 作爲2號擊球手兼遊擊手出戰的博比以5個有效擊球、3個安打(1個本壘打)、3打點，揮舞著火棒喚醒了球隊的擊球陣容。外場手們還通過好的防守幫助了陷入困境的柳賢振。在第5局失1分後在1人出局1、3壘有人的情況下，柳賢振被特雷•曼西尼擊出飛向右側圍牆附近的騰空球，但右翼手特奧斯卡爾•埃爾南德斯在抱球的同時，閃電般向本壘送球，讓正在返壘的3壘跑壘員出局，阻止了追加失分。

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