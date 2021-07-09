全球新冠肺炎死亡病例已超400萬例，世衛組織：“悲劇性裏程碑”. July. 09, 2021 07:21. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 全球新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)死亡病例已超過400萬例。這距離2019年12月在中國武漢首次確認新冠肺炎病毒僅過去1年零7個月。 世衛組織(WHO)總幹事譚塞德7日(當地時間)在瑞士日內瓦世衛組織總部舉行的記者會上表示，“世界正處于疫情大流行的危險關頭。現在已經通過了死亡病例達到400萬例的悲劇性裏程碑。”他接著批判道：“部分新冠肺炎疫苗接種率高的國家中斷了保持社交距離措施，就像疫情大流行已經結束一樣放松警惕。” 即將解除防疫限制的英國，當天一天新增確診患者3.2548萬人，約5個半月後再次超過3萬人。這與今年1月下旬英國第2次大流行時期相似。英國67%的人口接種了1次疫苗，50%接種了2次疫苗，接種率很高，但最近以未接種疫苗的年輕階層爲中心，傳播力高的德爾塔變異毒株正在迅速擴散。在變異毒株擴散的情況下，英國政府卻打算放寬防疫限制，計劃從19日開始解除戴口罩的義務、聚會限制、保持社交距離的限制等。 德爾塔變異毒株在美國和德國也“站穩了腳跟”。美國疾病控制和預防中心(CDC)7日表示，6月20日至7月3日兩周內新增確診患者中，德爾塔變異毒株感染占51.7%。這比之前(6月6日~19日)兩周的30.4%劇增。德爾塔變異毒株在德國6月末也占新確診患者的59%。德國6月末降至300多人的一天新增確診患者7日達到986人，恢複了增加趨勢。

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