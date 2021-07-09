執政黨與政府圍繞補貼發放再起沖突……政府：“未領到的人要理解”VS執政黨：“國會將再次討論”. July. 09, 2021 07:21. by 崔惠? herstory@donga.com. 國務總理金富謙表示，“希望向家人的生活和生計受到直接打擊的人再做一些讓步”，堅持向“收入下遊80%的人”發放災難補貼的方案。與此相反，共同民主黨正在推進將援助對象擴大到“收入下遊90%”以上的方案。預計黨政間的分歧仍將繼續。 金富謙當天在國會舉行的第二次補充預算案施政演說中強調：“如果有一個讓所有人都滿意的方法固然好，但我們擁有的手段和所處的狀況確實存在並不是那麽輕松的現實製約。”金富謙似乎是考慮到圍繞“收入下遊80%”標準引發的爭論，表示：“有些人會因為微小的差異而無法獲得補貼。抱歉。” 相反，前一天召開了政策議員全體大會、準備向全體國民發放的共同民主黨，當天也在補充預算審查中強調了黨的主導作用。院內代表尹昊重當天在院內對策會議上表示：“預算不是由企劃財政部製定、和黨領導層協商後議員們就接受，進行討論和充分議論才是民主和議會主義。” 共同民主黨政策委員會議長樸完柱表示：“在議員全體大會上聽取了選擇性發放和普遍性發放雙方的提議和主張，進行了激烈的討論”，“將收集各方意見，在預算結算委員會上進行認真討論並反映。”這是考慮到前一天在議員全體大會上自由發言的大部分議員主張“全民發放”這一點，決定積極討論擴大發放對象。 共同民主黨相關人士表示：“在投入了相當大的預算編製補充預算的情況下，有很多意見認為，應該將圍繞發放對象引起的不滿最小化”，“也有可能協調使用處受限、方法復雜的信用卡電子錢包的援助方案。”

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