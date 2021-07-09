“兩年無罷工”的現代汽車工會批準爭議行為. July. 09, 2021 07:22. by 申東秦 shine@donga.com. 現代汽車工會以超過80%的贊成率通過了爭議行為投票。如果勞資之間的分歧不能縮小，今年的工資及團體談判談判不能達成妥協，很有可能會在2018年後時隔三年發起罷工。 根據現代汽車8日消息，全國民主勞動組合總聯盟的金屬工會現代汽車支部（現代汽車工會）爭議行為贊反投票，以全體43117名工會成員中的83.2%的贊成票通過。現代汽車勞資雙方從5月份開始展開了13次交涉，但仍沒能找到妥協點。 並不是說通過了爭議投票，就會立即舉行罷工。只有工會爭議對策委員會討論罷工與否，中央勞動委員會判斷勞資雙方立場差異較大而做出“停止協調”的決定，罷工才有可能合法進行。現代汽車的勞資雙方在2019年和去年達成了無糾紛妥協。 今年，現代汽車集團勞資雙方協商的主要焦點是延長法定退休年齡。工會要求將法定退休年齡延長到開始領取國民年金的64歲。公司方面表示，在招聘新員工都很難的情況下，不能接受延長退休年齡的要求。 就延長退休年齡的問題，職工之間也出現意見分歧，因而解決的線索更加復雜交織。工會的問卷調查結果顯示，在工資團體協商案件中，贊成和反對延長退休年齡的意見為51比49。特別是，“70後”職工們強烈反對。以“MZ一代”（20世紀80年代初至21世紀初出生的人）為主的辦公、研究職工會，相比延長退休年齡更要求公平的成果補償。 延長退休年齡的爭議正在向整個產業領域擴散。現代汽車、起亞、韓國GM的工會已經為延長法定退休年齡立法展開了國民請願運動，民主勞總也提出延長法定退休年齡等要求，預告了11月總罷工。韓國企劃財政部7日表示：“政府不考慮延長60歲以上正常退休年齡問題。”但延長退休年齡問題可能會成為政府今後的主要政策焦點。如果現代汽車工會舉行罷工，也不能排除其他工會的連鎖罷工。除了從6日開始進入全面罷工的現代重工業以外，韓國GM工會也在本月初通過了爭議投票，正在為罷工做準備。 在電動汽車等未來汽車轉變之前，人力再配置也是矛盾因素。今後將成為大趨勢的電動汽車與內燃機相比，投入的人力要少20%以上。這意味著公司的高效經營將與雇用發生沖突。 現代汽車5月份公布了74億美元（約8.4萬億韓元）規模的美國投資計劃後，工會立即反駁說：“這是無視工會成員的單方面投資決定。”工會還要求勞資協商簽訂“未來汽車零件國內生產等產業轉折期雇傭穩定協議”。在第一款專用電動汽車“ionic 5”即將投入生產之際，勞資雙方在3月份進行的工時（投入工作的職工人數）談判陷入僵局等，圍繞未來汽車體製轉換問題的勞資糾紛正在成為現實。 也有人指出，這種勞資矛盾對國內產業競爭力產生了影響。韓國經濟研究院對5000萬人口、就業率70%以上的四個國家和韓國比較分析的結果顯示，2009年至2019年各國每1000名工人因爭議產生的勞動損失日數，韓國為38 . 7天，是日本（0.2天）193的2.5倍、德國（6.7天）的5.8倍、美國（7.2天）的5.4倍、英國（18天）的2.2倍。據悉，2012年至2019年間展開的罷工給現代汽車造成了最少1800億韓元、最多3.1萬億韓元的損失。 高麗大學勞動研究生院院長樸智順（音）表示：“現代汽車勞資談判是國內勞資關系的晴雨表，將對產業界和勞動界產生很大的波及效果。從目前的狀況來看，是回歸到阻礙全球競爭力前進步伐的傳統的鬥爭關系，還是提出引領未來產業轉換的運用妙策，目前正處於十字路口。”

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