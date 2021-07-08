LG電子連續兩個季度營業利潤達1萬億韓元，進一步拉大與美國惠而浦之間的差距. July. 08, 2021 07:18. by 洪錫浩記者 will@donga.com. LG電子首次連續兩個季度實現了1萬億韓元左右的營業利潤。據分析，隨著消費者繼續爲家庭高端家電打開錢包，LG電子的生活家電(H&A)事業本部與美國惠而浦之間的差距也拉大了。 LG電子7日公布了第二季度(4~6月)的暫定業績，銷售額爲17.1101萬億韓元，營業利潤爲1.1128萬億韓元。銷售額比去年第二季度增加了48.4%，創下了以第二季度爲准的曆史最高業績。第二季度營業利潤超過1萬億韓元是自2009年(1.2438萬億韓元)以後12年來的第一次。LG電子繼第一季度(1.7673萬億韓元)之後，連續兩個季度實現超過1萬億韓元的營業利潤，預計今年上半年(1 ~ 6月)半年營業利潤將首次超過2萬億韓元。 拉動業績的是生活家電。業界預測，LG電子H&A事業本部將獲得6萬億韓元左右的銷售額和6000億韓元左右的營業利潤。這比正在爭奪全球生活家電第一位的美國惠而浦第二季度的銷售額多出1萬億韓元以上。LG電子繼第一季度銷售額領先惠而浦6000億韓元之後，第二季度又進一步拉大了差距。 負責電視事業的HE事業本部也得益于有機發光二極管(OLED)電視的增長勢頭，預計時隔5年第二季度的銷售額將超過4萬億韓元。據悉，電裝(VS)事業本部的銷售額比去年同期增加了1萬億韓元左右，達到1.9萬億韓元。據預測，如果下半年家用電器的人氣繼續高漲，電裝事業成功扭虧爲盈，LG電子今年整體銷售額和營業利潤將分別達到70萬億韓元和4萬億韓元。特別是，從智能手機事業中撤出並出現虧損的MC事業本部業績從第2季度開始被處理爲中斷營業損失，從營業利潤中剔除，因此，預計業績將大幅改善。

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