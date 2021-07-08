文在寅：“擴大流行病學調查”；青瓦臺：“心裏急得快成黑炭了”. July. 08, 2021 07:18. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. “總統、青瓦臺和政府心裏真是急得快成黑炭了。” 新冠感染確診者劇增，7日達到1212名。青瓦臺總統國民溝通首席秘書朴秀賢當天在MBC節目中這樣吐露了郁悶的心情。文在寅總統6月28日表示：“希望通過發放消費券等補充預算，推進全方位的提振內需對策。”僅過了9天，新冠疫情就進入第四次大流行階段，青瓦臺方面驚慌失措的氛圍歷歷可見。 文在寅當天上午緊急主持召開首都圈加強防疫會議，並指示“需要特別的對策”，也反映了這樣的氛圍。文在寅在當天的會議上指示：“通過擴大流行病學調查，迅速掌握感染途徑，要擴充地方自治團體用來確認接觸者的力量”，“擴充生活治療中心，再次檢查病床情況”。他還表示：“對於違反防疫方針者，要適用（停止運營10天的）不寬容原則。” 疫情是以20多歲、30多歲的確診者為中心擴散，青瓦臺相關人士接受記者采訪時就此表示:“目前接種對象的年齡已降至50多歲，但我也知道，目前存在應讓活動性較強的年輕人優先接種的輿論”，“會綜合考慮這些意見。”這意味著有可能根據今後的確診情況改變計劃，從年輕人開始接種疫苗。 但專家們擔心，由於德爾塔變異變異毒株等因素，夏季休假期間被確診患者會急劇增加，但這種情況下青瓦臺和政府無視這種呼聲，輕率地發表了放寬保持社交距離的計劃，降低了防疫的緊張感。文在寅6月7日曾表示：“防疫工作持續了一年多時間，國民已經疲憊不堪，因此希望此次夏季休假和諧安排防疫和休息。”最近4周內，每周確診患者比前一周增加10%，但文在寅6月28日表示：“有必要推行果斷的刺激消費方案。” 對此，另一名青瓦臺相關人士表示：“政府應該在以防疫為中心的專家意見和以民生經濟為中心的平民生活之間找到折中點。”

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